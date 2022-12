Projet de station d’épuration à Blandain: «Une expropriation d’utilité publique n’est pas à exclure mais il est prématuré de désigner un lieu précis», selon Ipalle

La semaine dernière, nous vous annoncions qu’une station d’épuration devrait voir le jour dans les prochaines années à l’Allée Saint-Eleuthère à Blandain. Ipalle a en effet un projet de collecteurs et de station d’épuration à Blandain pour améliorer la qualité des eaux de surface Alors que le projet est toujours à l’étude (et donc même pas encore au stade du cahier des charges), il inquiète déjà certains riverains et particulièrement Maxime Bato, qui s’offusque du fait qu’il sera exproprié d’une partie de son terrain pour les besoins de la station. Ipalle a, en effet, prévu d’installer un pertuis dans le jardin de Maxime.

« Ipalle est mandatée par la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) pour la construction et l’exploitation de stations d’épuration en Wallonie picarde, avec l’objectif d’atteindre la qualité des masses d’eau imposée par l’Union européenne. Suite à la mise en service de la station d’épuration de Templeuve en 2021, la qualité des eaux du rieu traversant le village s’est améliorée. Des rejets d’eaux usées continuent cependant à polluer le cours d’eau, d’où la nécessité de mettre en place de nouvelles infrastructures afin de les capter et les assainir avant leur rejet dans la nature. Il s’agit là d’un défi environnemental incontournable. Les travaux relatifs à la construction d’une station d’épuration à Blandain, ainsi que des collecteurs nécessaires à l’acheminement des eaux usées vers celle-ci, sont repris dans le programme d’investissement de la SPGE et ceux-ci devraient débuter entre 2024 et 2025 », indique Nathalie Remy, chargée de communication pour Ipalle.