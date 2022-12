Stéphane Breda analyse la phase polémique en finale du Mondial: «Il y a penalty pour une faute… d’un attaquant qui défend»

Ousmane Dembélé qui vient chatouiller les chevilles d’un Angel Di Maria, déchaîné pour son retour dans le onze de base argentin, jouant bien le coup, et voilà comment l’Argentine a méritoirement pris les commandes de cette finale mondiale face à la France. L’arbitre polonais de la finale, Szymon Marciniak, n’a pas hésité une seconde pour désigner le point de penalty à… Lionel Messi. « Il y a penalty » ne tergiverse pas plus Stéphane Breda, notre consultant arbitrage. « Dembélé touche l’arrière du pied de Di Maria, et même s’il n’y a pas d’intention, c’est une faute qu’on aurait sifflée n’importe où sur le terrain. Il n’y a pas trop de difficulté, selon moi, à siffler cette faute. On voit que c’est un attaquant qui défend sur ce coup-là, il vient couper la course de son adversaire et lui touche le talon… Angel Di Maria est dans sa trajectoire, la faute du joueur français est légère, mais elle est bien là. »