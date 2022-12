Deux associations, À Cœur Space et la Table ronde, ont offert repas et cadeaux au public précarisé de Charleroi

La température est descendue jusqu’à moins 10 degrés, durant cette nuit de samedi à dimanche. Et le matin qui s’est levé n’était guère plus chaud. À Marcinelle, le long des voies de chemins de fer et de la N569, plusieurs dizaines de personnes sont là, devant des bâtiments, pour une distribution de colis et de nourriture. Ces bâtiments abritent l’association À Cœur Space, lancée par Cédric Noël. Ce dernier se dévoue depuis des années pour aider et impliquer un public démuni.

Cédric Noël, d’À Cœur Space. - B.Bt

« C’est une philosophie, une façon de voir la vie, ma vie et celle des autres », nous confie-t-il. « J’ai eu la chance d’être très riche, en tout cas, d’avoir de l’argent. J’ai voulu savoir ce que c’était d’être très pauvre et je me suis mis littéralement à la rue, pour être confronté à ce quotidien. À quoi sert-il de posséder quelque chose ? », nous demande ce quadragénaire serein, fataliste et empreint d’humanité.

« Nous avons pu acquérir ces bâtiments, que je module au fur et à mesure des réaménagements à faire, à destination du public vers lequel je me dirige : les sans-abri, les SDF, ceux qui sont à l’écart de la société de consommation. Et toutes les semaines, nous organisons des distributions de vivres. » B.Bt Une distribution spéciale Une de ces distributions se tenait donc ce dimanche, appuyée par d’autres associations, telles la Table ronde ; le Père Noël était là, également, avec toutes sortes de cadeaux. « Nous avons constitué plus de 200 boîtes cadeaux, dans lesquelles nous avons tenu à mettre l’essentiel, par ces temps de froid », continue Cédric Noël : « Des gants, des bonnets, des chaussettes, des produits d’hygiène… » B.Bt La nourriture, elle, est là aussi, rassemblée grâce à l’activité incessante de l’ASBL de la Table ronde. « Cela fait trois ans que nous collaborons avec Cédric et À Cœur Space », explique à son tour Daniel Goffin, président de l’ASBL. « Nous formons une équipe de bénévoles, depuis six ans maintenant. Nous venons de Courcelles et nous mettons tout notre temps libre à aider comme nous le pouvons les plus démunis. Aux paroles, on préfère les actes. » Soutenues par le CPAS À Cœur Space et la Table Ronde sont soutenues par le CPAS de Charleroi et ont d’ailleurs reçu récemment un avis favorable aux projets qu’ils avaient présentés auprès du centre public d’actions sociales. « C’est une collaboration qui fait du bien », renchérit Daniel Goffin : « Les institutions nous reconnaissent pour le travail que nous menons depuis des années… » B.Bt Un travail sans fin, hélas, comme le constate de son côté Cédric Noël : « Les distributions hebdomadaires de repas le montrent, le nombre de personnes qui se présentent ici ne cesse d’augmenter de façon exponentielle… il y a les gens qui sont à la rue, mais aussi les personnes précarisées, qui ont peut-être un toit, mais très peu de moyens… »