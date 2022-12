Au tour du secteur non-marchand de se mobiliser ce lundi: voici les perturbations attendues, notamment dans les hôpitaux

Après la mobilisation de vendredi à Bruxelles, ce lundi sera une journée d’actions plus locale dans le secteur non-marchand. Si les revendications principales des trois syndicats, en front commun, concernaient plutôt le pouvoir d’achat vendredi dans les rues de la capitale, les travailleurs du secteur non-marchand dénoncent plutôt la pénurie de bras à laquelle ils doivent faire face, les problèmes de recrutement qu’ils rencontrent, et le manque de réactivité et d’actions du politique et des autorités pour y remédier.

Les secteurs des soins de santé sont principalement concernés avec des actions locales et des mobilisations qui pourraient au cas par cas perturber certains services. Dans les hôpitaux, on dénonce le manque de personnel, déjà avant la crise du covid mais encore bien plus flagrant depuis celle-ci. « Des collègues en incapacité de travail en raison de problèmes physiques ou psychiques, un passage à temps partiel pour tenir le coup, une fuite vers d’autres secteurs pour de meilleures conditions de travail ou un meilleur salaire », souligne la CNE.