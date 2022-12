Les lauréat de la 24e édition du Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme de la Ville de Liège sont connus

Cette année avait lieu la 24e édition du Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme de la Ville de Liège. Cet événement biennal s’inscrit en alternance avec le Prix du Patrimoine et du Matrimoine, qui vise à récompenser des projets exemplaires en matière d’architecture et d’urbanisme réalisés au cours des 5 dernières années sur le territoire de la Ville de Liège. Les membres du jury se sont réunis le jeudi 17 novembre 2022 à la Cité Miroir. « Ils ont dû choisir, non sans peine vu la qualité des projets présentés, les lauréats dans les 4 catégories suivantes : projet d’architecture-urbanisme privé avec un programme résidentiel ou majoritairement résidentiel ; projet d’architecture-urbanisme privé avec un programme non résidentiel ou majoritairement non résidentiel ; projet d’architecture-urbanisme public ; projet de microarchitecture. À ces 4 catégories s’ajoutent 2 prix : le grand prix du jury et le prix du public délivré à l’issue du vote du public parmi les projets des 4 catégories », indique la ville de Liège

Les lauréats Le prix du projet d’architecture-urbanisme privé avec un programme résidentiel ou majoritairement résidentiel a été décerné à la transformation d’une maison unifamiliale au Thier-à-Liège rue Renardi 192. L’auteurs de projet est l’atelier d'Architecture Tribolet, AVLN sprl - Spécialiste Lamellé collé, Michel Linchet sprl - Menuiserie extérieure, Jean Bay sprl. Avec pour maîtres d'ouvrage Emile et Fanny Tribolet-Henin.

Le prix d’architecture-urbanisme privé avec un programme non résidentiel ou majoritairement non résidentiel a été attribué au projet de transformation et rénovation d’un immeuble mixte en siège social d’une entreprise Boulevard de la Sauvenière 135. L’auteur de projet est Antoine Deprez R9 Studio - Architectes, et le maître d'ouvrage Dean Mitche.

Le prix Projet d’architecture-urbanisme public a été remporté par le projet de construction d’un nouveau bâtiment de bureaux et d’enseignement pour l’Université de Liège rue Saint-Gilles 173. L’auteur de projet est Atelier 229 sprl - Architecte, Stabili.D - Ingénieur en stabilité Valentin Hautot - Ingénieur en techniques spéciales, S.A. Duchêne - Entreprise générale Maître d'ouvrage ULiège. Et enfin, le prix de projet de microarchitecture a été attribué au projet de réalisation d’une cuisine sur mesure dans un Hôtel particulier classé Mont Saint-Martin 54. L’auteurs de projet est VIA architecture, étude & patrimoine SRL - Bureau d’architecture Tychon S.A. - Menuiserie, Mélanie Pesser - Marbrerie Pesser SA Yves Liégeois - Entreprise générale et les maîtres d'ouvrage Elisabeth et Antoine Lejeune.