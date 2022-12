Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dimanche encore blanc à Ovifat. « Globalement, tout s’est très bien passé ! On a profité du gel pour activer les canons à neige et ouvrir nos pistes de ski » : Pierre Heinen, membre du ski club alpin d’Ovifat, résume avec joie ces cinq derniers jours, où skieurs et amateurs de glisse ont pu goûter à nouveau au planter de bâton. Après cinq ans d’inactivité, les canons à neige ont pu reprendre du service.