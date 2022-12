C’est parti pour 144 heures de «Viva for Life» place des 3 fers à Bertrix: débriefing des deux premiers jours

Défi relevé place des 3 Fers qui accueille le cube de verre et sa scène sur le haut de son toit afin que les artistes invités puissent s’y produire pour des shows cases de folie. Samedi, c’est Jenifer qui a lancé l’opération et a enfermé nos trois animateurs ultra-motivés. Une grosse déception. Trois petits tours et puis s’en va. Verdict : peut mieux faire ! Le job est à peine fait. Jen, tu sais, il fait froid pour tout le monde ! D’autant que la foule, venue en masse malgré un froid piquant et des températures négatives, était venue pour voir la chanteuse très populaire parmi les jeunes. « Je suis venu en famille avec mes filles Jade et Clara, raconte Raphaël de la région de Paliseul. Elles sont là pour applaudir Jenifer, moi, c’est plutôt Daddy K. C’est plus de ma génération. On est aussi venu pour soutenir la cause et s’imprégner de la magie de Noël »

Véronique Dicaire absente Dès 16h et l’ouverture du marché de Noël, la foule arrive. À 17h, la mauvaise nouvelle tombe : Veronic Dicaire est souffrante, elle ne viendra pas faire le show. Dommage. Interviewée par téléphone deux jours avant sa venue, l’artiste s’était montré ultra-motivée. « Je n’ai pas hésité une seconde lorsqu’on m’a invitée, confie-t-elle. Cette situation de pauvreté ne devrait pas hésiter. Il faut la mettre en lumière. Je le fais à ma manière en donnant du bonheur aux gens à travers mes imitations. J’ai inclus de nouvelles voix à mon spectacle dont Angèle. »

Ceux qui n’ont pas eu la chance de la voir au Wex mercredi en seront plus que déçus. Idem pour le jeune chanteur belge qui a le vent en poupe. Pierre de Maere est au fond de son lit. Souffrant. Il n’est pas venu sur la scène dimanche. Pas grave, les autres sont là pour mettre le feu à la scène. Les Baudets sont chauds !

Dimanche après-midi, dans le cube, Marco est aux manettes et Sara est disponible derrière la vitre. Elle écoute les gens, fait des photos. Ultra-disponible. Pendant ce temps-là, Ophélie se repose probablement. Cette année, grand changement aussi pour nos 3 animateurs. Si l’intérieur du cube a changé avec non plus un escalier pour monter à l’étage mais une échelle de pompier et, pour descendre, une barre comme dans les casernes de pompiers, les règles aussi sont différentes. Histoire de surprendre nos animateurs. On ne mange plus liquide. Fini les soupes pendant 6 jours. Place au distributeur dans lequel se trouvent des produits qu’un animateur choisira en fin de journée. 5 aliments à cuisiner.