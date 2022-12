Lionel Messi enfin sur le toit du monde après quinze ans de tourments et un tournant

Pendant près de 15 ans, la carrière de Messi s’est jouée à pile et face, à cache-cache entre son club et la sélection. Pile, c’était le côté doré à l’effigie de Barcelone dont il est devenu le meilleur joueur de l’histoire et avec lequel il a tout gagné enchaînant records et buts.

Face, c’était le côté mat, avec l’image de l’Argentine et des prestations en dedans, sans âme. Quatre finales perdues sur quatre aussi entre 2007 et 2016 : la Copa América 2007 (contre le Brésil), le Mondial 2014 (Allemagne), la Copa América 2015 (Chili) et la Copa América 2016 (Chili).

Ce contraste entre les deux Messi a augmenté la froideur à son égard quand il revenait au pays pour revêtir la « camiseta » nationale. Une « poule mouillée » aux yeux de ses compatriotes.

Le faux départ de Messi du Barça (le burofax du 24 août 2020) a commencé à modifier ce cadre psychologique tandis que le succès en Copa América (10 juillet 2021) l’a définitivement inversé : Messi, 4 buts et 5 assists au Brésil, est enfin « devenu argentin » lors de ce tournoi, d’autant plus qu’il quittera réellement la Catalogne quelques semaines plus tard, le 5 août 2021.

17 août 2005 : une première emblématique de la suite pour Leo

Sa première « cap » ne fut pas précisément un bon souvenir pour le petit numéro 18, monté au cours d’un match amical disputé en Hongrie le 17 août 2005 sous la conduite de José Pekerman. Ce fut au contraire un mauvais présage des 15, 16 années à venir de sa relation avec son équipe nationale : exclu après 40 secondes pour un coup de coude !

22 juin 2010 : Maradona, sélectionneur, le désigne capitaine

La comparaison avec Maradona, inexpugnable et intouchable après la Coupe du monde ‘86 pour tous les Argentins, a toujours poursuivi Messi.

Le 22 juin 2010, lors de la 3e journée du Mondial, il a peut-être ressenti ce poids pour la première fois. Diego, sur le banc de l’Albiceleste en Afrique du sud, lui ceint le brassard contre la Grèce. Or le dernier capitaine de l’Argentine avec le « 10 » sur le dos avait été Maradona lui-même, en ‘94 contre la… Grèce – le fameux match de son contrôle positif.

13 juillet 2014 : la désillusion au stade Maracana

Huit ans après sa première Coupe du monde, sa première finale mondiale se conclut par une déception à la hauteur des attentes. Déception collective, l’Albiceleste passant à nouveau à côté d’une troisième étoile ; et déception individuelle Messi disparaît complètement durant la phase à élimination directe (toujours aucun but…) et rate une grosse occasion. Son titre de meilleur joueur de la Coupe du monde ressemble davantage à un lot de consolation… qui ne le console nullement.

27 juin 2016 : « J’arrête avec la sélection argentine »

Après la 4e finale perdue de suite, notamment à cause d’un tir au but manqué, Messi dépose les armes au pied du drapeau. « J’arrête avec l’équipe nationale. Quatre finales, je n’y arrive pas malgré tous mes efforts. C’est fini pour moi », annonce-t-il le 27 juin 2016. Toutefois, un mois et demi plus tard, le 12 août 2016, Messi revient sur sa décision. « J’aime mon pays plus que tout. » Edgardo Bauza, éphèmère sélectionneur (8 matchs), a joué un rôle clef dans ce revirement express. Dans un tête-à-tête avec le joueur, il lui a transmis tout l’amour que la majorité des gens avait à son endroit. « J’ai senti qu’au fond de lui, il n’avait pas tourné la page. »

23 décembre 2017 : retour en fanfare, puis à la case départ

Messi a été essentiel dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2018, avec notamment un hat-trick dans le match décisif contre l’Equateur. Mais cette Coupe du monde renvoie Messi à la case départ, avec une qualification poussive et une élimination en 8e contre la France.

2019 : Copa América

Malgré une élimination en demi-finale, Scaloni est confirmé à la tête de l’équipe tandis que, à 32 ans, Messi n’a toujours rien gagné avec l’Argentine : le temps se rétrécit.

1er juin 2022 : Finalissima 2022

Sur les ailes de la Copa América 2021, l’Argentine est en mode démonstration contre l’Italie à Wembley (3-0). Un pas de plus vers la conviction que la « Scaloneta » aura son mot à dire au Qatar, une conviction renforcée par une série 36 rencontres sans défaite, malencontreusement interrompue dans le match inaugural du Mondial contre l’Arabie saoudite… Un mal pour un bien.

La suite, c’est Messi, c’est l’histoire.