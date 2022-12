La détresse des joueurs français après avoir perdu la finale de la Coupe du monde: même Emmanuel Macron est venu consoler Kylian Mbappé... (photos)

Lauréate en 1978 et 1986, l’Argentine a remporté la troisième Coupe du monde de son histoire en s’imposant aux tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b.) dans une finale légendaire contre la France dimanche à Lusail au Qatar.

Pour les joueurs français, cet échec si proche du but est forcément une immense déception. Après la séance de tirs aux but, on a pu voir des Bleus véritablement abattus sur la pelouse et aux abords. Avec, en tête de cette liste, Kylian Mbappé qui, malgré un incroyable triplé inscrit dans cette finale, est passé tout près d’un second sacre mondial. Mais le jeune Parisien a pu compter sur un invité de marque pour le réconforter : Emmanuel Macron !