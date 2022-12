Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis la perquisition du samedi 10 décembre à son domicile d’Anthisnes (province de Liège), Marc Tarabella attend la suite des événements. Et à part des gsm et tablettes, dont les contenus sont toujours en cours d’analyse, on n’a rien emporté de particulier chez lui. « La police est pourtant venue avec un chien renifleur, spécialisé dans la détection d’argent liquide, le chien non plus n’a rien trouvé», nous dit son entourage.

« Ni inculpé, ni témoin, il n’est... rien »

Me Maxime Töller, l’avocat de Marc Tarabella, ajoute ceci: « En fait, mon client n’est rien dans cette enquête. Ni témoin, ni inculpé, ni rien du tout. Il ne sait pas ce qu’on lui reproche. Il ne sait faire qu’une chose: attendre d’être entendu. Il continue donc à travailler comme il l’a toujours fait. On sait juste qu’il pourra récupérer téléphones et tablettes au milieu de la semaine prochaine ». Marc Tarabella est parfaitement libre de ses mouvements. Le juge d’instruction Michel Claise ne l’a soumis à aucune contrainte.