70 accidents en Flandre-Occidentale en une heure, le carnage en Wallonie-Picarde: «Si vous n’êtes pas obligés d’être à l’extérieur, restez à la maison»

Les provinces de Flandre-Occidentale, de Flandre-Orientale, de Hainaut puis un peu plus tard de Liège seront particulièrement touchées. de videos Selon les dernières prévisions météorologiques, des précipitations sont prévues pour ce soir et cette nuit, depuis l’ouest, sur l’ensemble de la Wallonie. Celles-ci tomberont sur un sol gelé et pourraient donc être temporairement verglaçantes. Cette nuit, en Ardenne et sur les hauteurs, le phénomène pourrait être plus persistant, prévient la cellule, composée du Centre Régional de Crise de Wallonie, du centre Perex et de la Police Fédérale de la route.

getObservationBelgiumMap.php La cellule recommande dès lors à tous les usagers de rester vigilants s’ils doivent emprunter le réseau routier ce soir et cette nuit, en particulier sur le réseau secondaire et les endroits sensibles (bretelles d’accès, ponts…). Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires, bien vérifier l’état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

Prudence également en Wallonie Le Centre Régional de Crise de Wallonie, le centre Perex et la Police Fédérale de la Route recommandent enfin aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon sur les sites http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be.

De son côté, l’IRM a lancé une alerte orange pour les provinces de Flandre-Occidentale, de Flandre-Orientale, de Hainaut et de Liège. En Flandre-Occidentale, Het Laatste Nieuws recensait déjà 70 accidents sur le coup de 19h40, en une heure à peine. Le plan d’intervention provincial a été activé « car il n’y a pas assez d’ambulances disponibles », expliquent les autorités. «Les ambulances de la Croix-Rouge sont appelées en renfort», a indiqué le gouverneur de la province, Carl Decaluwé. «Il est également difficile pour les secours d’atteindre certains endroits car la route est trop glissante. Si vous n’êtes pas obligés d’être à l’extérieur, restez à la maison. C’est vraiment trop dangereux sur la route», a-t-il ajouté. Carnage en Wapi En Wallonie Picarde non plus, les pompiers ne savent plus où donner de la tête (voir lien ci-dessous). Lire aussi Le carnage sur nos routes: de nombreux accidents aux quatre coins de la Wapi à cause des routes glissantes Une alerte jaune vaut pour les autres provinces belges. « Les premières précipitations pourront être verglaçantes sur le sol encore gelé. Les conditions seront alors particulièrement glissantes dans les prochaines heures, principalement en province de Flandre-Occidentale, Flandre-Orientale et de Hainaut. Toutefois, la zone de pluie ramènera de l’air plus doux de sorte que ce risque de conditions glissantes ne sera probablement que temporaire dans les autres régions », explique l’institut météorologique.