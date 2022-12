Le carnage sur nos routes: de nombreux accidents aux quatre coins de la Wapi à cause des routes glissantes

C’est le chaos ce dimanche soir sur les routes. La pluie, transformée en verglas, rend les voiries extrêmement glissantes et il en va de même pour les trottoirs, transformés en patinoire. Les piétons avancent à petits pas. Pour les voitures, c’est une autre histoire. On dénombre une multitude d’accidents sur nos routes, notamment sur les autoroutes A8 et E42. Peu avant 19h sur la E42, une dizaine de voitures ont été impliquées dans un carambolage, dans le sens Tournai-Mons à hauteur de Vezon, ce qui a provoqué des files. Dans l’autre sens, on déplore un accident à hauteur de Maubray, sous le pont du TGV. On y circule à 30km/h.

Sur les routes, on croise pompiers et voitures de police. Dans le centre-ville tournaisien, les pavés sont un danger autant pour les voitures que pour les piétons et il est très compliqué de circuler à pied place Reine Astrid.