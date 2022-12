Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lors de sa première participation aux élections communales, en 2006, Benoit Friart (IC, tendance MR) a été élu bourgmestre. « Facile d’obtenir des votes lorsque l’on est brasseur ! » a-t-il confié avec humour. Il a, en tout cas, rempilé à deux reprises. Lors des prochaines élections communales, il ne se présentera plus. Il ne figurera donc sur aucune liste. Le bourgmestre libéral dit n’avoir aucun regret et être fier de ce que ses équipes et lui ont accompli… Amoureux de la commune dont il est originaire, il continue à se démener pour que les projets aboutissent.