Quatre fois plus d’élèves en retard scolaire à Dison qu’à Thimister

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les élèves verviétois redoublent-ils moins ou ont-ils moins de retard scolaire que les autres Wallons ? Et dans l’arrondissement, assiste-t-on à une grosse disparité ? La réponse à ces questions est deux fois oui. En témoignent les chiffres publiés par Walstat, pour 2020-21. Ils visent les élèves du secondaire en retard d’au moins deux ans sur l’année qu’ils devraient fréquenter s’ils avaient suivi un cursus sans accroc. Pas seulement parce qu’ils auraient redoublé. Il peut aussi s’agir d’élèves ayant changé d’orientation ou de migrants n’ayant pas le niveau en français pour intégrer l’année correspondant en principe à leur âge…

Dans l’arrondissement, on observe que le taux d’élèves en retard de deux ans au moins est quasi quatre fois supérieur à Dison qu’à Thimister-Clermont. Une commune au taux le plus bas en Wallonie, après Bertogne, et Amblève, dans l’Eifel.