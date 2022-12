Tournai: plus de 250 personnes réunies pour soutenir Olivier Vandecasteele et ses proches (photos)

Sur la Grand-place de Tournai, ils sont plusieurs centaines à avoir fait le déplacement malgré le froid. Venus des quatre coins de la Wallonie picarde, parfois de plus loin, ils sont venus apporter leur soutien à la famille d’Olivier Vandecasteele. Le Tournaisien d’origine a été condamné en Iran à 28 ans de prison sans que les charges retenues à son encontre ne soient connues. Ce dimanche 18 décembre, un rassemblement pour demander sa libération a été organisé par sa famille et ses amis pour demander sa libération. « Il y aurait dû avoir bien plus de monde si la pluie verglaçante n’était pas venue semer le chaos sur les routes », souligne Nathalie Vandecasteele, la sœur d’Olivier. « Malgré ça, ça nous fait chaud au cœur de voir ces personnes venir soutenir Olivier. On n’a pas vraiment envie de sortir en ce moment et revoir des amis qu’on n’avait plus vus depuis longtemps, ça fait vraiment plaisir et ça démontre aussi qu’Olivier est une personne appréciée qui ne mérite pas ce qui lui arrive. »

Depuis son arrestation en février dernier, Olivier Vandecasteele est détenu dans une cellule en sous-sol sans fenêtre et lumières dans la prison d’Evin à Téhéran. Et la situation n’a pas vraiment changé. La Belgique reste ferme et immobile face à la pression exercée par l’Iran. « Cela montre à quel point que les autorités iraniennes sont capables d’aller très loin. Ce n’est pas une personne ici qui va faire la différence, mais il y a la vie d’un citoyen belge, innocent, qui est en jeu. L’opposition internationale iranienne bloque la Belgique, qui avait signé et validé la loi de transfèrement, dans la volonté d’aller jusqu’au bout. »