La parade de Noël à Ath a été lumineuse et brillante (photos)

Malgré un froid glacial, les figurants ont fait le show pour le plus grand bonheur des nombreux badauds venus admirer cette nouvelle édition de la parade de Noël d’Ath. Une parade qui, chaque année, a fière allure et commence tout doucement à devenir un incontournable dans la région. À voir les sourires sur les visages et les étincelles dans les yeux des enfants, le pari est réussi pour les organisateurs.

Un show de plus en plus élaboré. - DD