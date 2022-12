«J’étais au moins aussi triste que Mbappé»: le message d’Emmanuel Macron après la défaite de la France en finale de Coupe du monde

Le pays de Lionel Messi a battu celui de Kylian Mbappé aux tirs aux buts (4 t.a.b. à 2, 3-3 après prolongation) au terme d’un match de légende.

A la sortie des vestiaires, M. Macron a expliqué avoir partagé sa tristesse avec les joueurs, « surtout comme ça parce qu’on est passé si près du but ». « Et en même temps, ce que j’ai dit aux joueurs c’est qu’ils nous avaient rendus immensément fiers et qu’ils nous avaient fait vibrer ». Il les a invités à « digérer » cette défaite.

Devant les journalistes, il a notamment insisté sur la performance « extraordinaire » de Kylian Mbappé. « Regardez : on en a un ce soir qui en a marqué trois, qui est un immense joueur, il lui est arrivé de rater des penalties, il a digéré ». « C’est ça qui fait les très grands joueurs », a ajouté le chef de l’Etat, évoquant « une des plus grandes finales de Coupe du monde ».

« Il n’a que 24 ans et je le dis franchement, je ne suis pas le mieux placé pour essayer de raisonner ce soir les gens parce que j’étais au moins aussi triste que lui », a ajouté M. Macron.

« Ce que ce match nous dit aussi, c’est qu’il n’y a jamais de scénario écrit d’avance, que c’est toujours possible », a encore insisté M. Macron, observant que les Bleus avaient « retrouvé la faim » après la première heure de jeu.

Il a assuré qu’il recevrait l’équipe à l’Elysée mais sans préciser de date. Le président se rendra lundi sur le porte-avions français Charles-de-Gaulle au large de l’Egypte pour la traditionnelle fête de Noël avec les troupes.