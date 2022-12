Voitures qui «collent» sur les routes: il y a eu 291 accidents et 6 tués en 2021, «près de 30% des automobilistes disent suivre parfois de trop près une voiture plus lente»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’année dernière, six personnes ont perdu la vie sur les routes de Wallonie car les distances de sécurité entre les véhicules n’avaient pas été respectées. À cela s’ajoutent 399 blessés légers et 29 blessés graves, soit 434 victimes pour un total de 291 accidents. C’est plus qu’en 2020 (402 victimes dont 5 tués, 279 sinistres) mais moins qu’en 2019, dernière année avant le Covid, où il y avait eu 440 accidents et 656 victimes (7 tués). Cette année-là, le non-respect de la distance de sécurité était impliqué dans 4,1 % de l’ensemble des accidents survenus sur les routes wallonnes.

Ces chiffres ne reflètent qu’une partie du phénomène. Arrivant a posteriori sur les lieux, la police n’a pas la possibilité de déterminer avec certitude les causes de l’accident. Quoi qu’il en soit, le bilan s’élève à au moins 54 tués entre 2011 et 2021.