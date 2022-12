Coupe du monde: voici pourquoi Lionel Messi portait une «cape noire» au moment de soulever le trophée

Divin Messi ! Génie virevoltant à la personnalité discrète, faisant de l’exploit une routine, l’Argentin a rejoint dimanche l’Olympe du football en remportant enfin la Coupe du monde, ce qui lui vaut de prétendre au statut de plus grand footballeur de l’histoire.

Au terme d’une finale à rallonge contre la France (3-3 a.p., 4 tirs au but à 2), l’ombre du petit attaquant s’est encore allongée. Voilà Lionel Messi (35 ans) parmi les légendes du football, ces champions du monde enviés et adulés, ce que des héros comme Johan Cruyff, Michel Platini ou Ferenc Puskas n’ont jamais réussi à être. Avec ce 41e trophée de sa longue et fructueuse carrière, le plus prestigieux, Messi se pose tout en haut de la pyramide des monstres du ballon rond, à hauteur de son compatriote Diego Maradona, sacré en 1986.

Au moment de soulever le trophée tant convoité, l’Argentin portait un habit quelque peu inhabituel. Il était effectivement vêtu d’une sorte de « cape noire » transparente, au-dessus de son maillot national. En fait, l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, lui a posé ce vêtement sur le dos. Surpris dans un premier temps, il s’est ensuite laissé prendre au jeu avant d’aller célébrer avec ses équipiers. Ce vêtement est en fait ce qu’on appelle un « bisht », un manteau traditionnel arabe que les hommes portent pour certaines cérémonies. Surtout, il est associé à la royauté. Un geste fort pour le meilleur joueur de cette Coupe du monde… et sans doute le plus grand de tous les temps.