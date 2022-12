Bertrand Caroy, le policier le plus célèbre de Belgique: «Le décès de mon frère me hante encore aujourd’hui»

Les orages que j’ai traversés dans ma vie peuvent peut-être apporter certaines réponses aux personnes qui peuvent se poser des questions sur mon parcours. Pourquoi ai-je fait ce métier ? Pourquoi suis-je autant dans la sécurité routière et pourquoi je m’obstine à lancer des messages aux gens ? Derrière ces messages, il y a du vécu et des souffrances. L’émission permet aux téléspectateurs de se rendre compte de ce que j’ai pu traverser dans différentes périodes de ma vie.

Le décès de mon frère m’a marqué à vie. Un grand frère est un pilier dans une famille et, du jour au lendemain, mon point de repère est parti. Je l’ai perdu à cause d’un accident. On s’était vu le soir. Mon frère de 14 ans était parti jouer une partie de billard avec son ami et, sur le chemin du retour, il a été percuté par un automobiliste ivre. Et en voulant prendre la fuite, il a traîné mon frère et l’a tué. Je me souviens du moment où l’ami de mon frère frappe à la porte en train de crier et pleurer. Cet accident a fait basculer toute ma famille. Mes parents se sont séparés suite à ce drame. Ma sœur et moi avons beaucoup souffert de ce décès. Ça a modifié notre adolescence et notre vie actuelle. Ça me hante encore aujourd’hui. Vous savez, si les gens ne comprennent pas les contrôles de police sur la route, c’est dû au fait qu’ils n’ont jamais vécu un drame comme celui-là.

Vous y pensez lorsque vous contrôlez des jeunes conducteurs quand ils rentrent de soirées ?

Oui, je pense à ce que j’ai vécu. On entend souvent des remarques comme « la police est toujours là pour contrôler » ou « on n’a pas le droit de s’amuser ». Les personnes qui disent ça ne se rendent pas compte ce qu’elles risquent de vivre par rapport à une conduite irresponsable ou un acte posé par une tierce personne. Tous les jours, mon rêve est de rentrer avec zéro p.-v.. Quand je rentre d’un contrôle routier avec beaucoup de p.-v., c’est un constat d’échec mais je me dis que, peut-être, j’ai sauvé une vie.

Vous avez toujours eu envie de travailler à la police ?

Oui, j’ai toujours voulu être policier. J’ai grandi dans une famille de policiers. Lorsque j’étais plus jeune, au carnaval, je me déguisais en policier. Mon rêve était de devenir motard et il s’est réalisé. Mon travail est un rêve de gosse et c’est sûrement grâce à ça que je le fais à chaque fois avec autant d’envie et de plaisir. Tous les jours, je vais travailler avec le sourire. Lorsqu’un jour, je devrais quitter la police, ça me fera quelque chose. Jusqu’au dernier jour où j’exercerai ma profession, je resterai dans le même état d’esprit. Sur 30 ans de carrière, j’ai pris maximum quatre semaines de congés maladie. C’est incroyable.

Comment réagissez-vous lorsque l’on vous reconnaît lors de contrôles routiers ?

Le capital sympathie intervient des deux côtés. Les gens me disent qu’ils sont contents de me voir. En général, les personnes en infraction reconnaissent avoir commis une erreur. C’est merveilleux. Tous les jours, les gens me demandent des selfies.

Est-ce que vous buvez en soirée ?

Ça m’arrive de m’amuser mais si je bois, je ne conduis pas. Je suis responsable d’un club motos. Quand on organise des festivités, je dors sur place. Personne n’a jamais interdit à quelqu’un de s’amuser. Ce qui est interdit, c’est de conduire en ayant bu de l’alcool.

Est-ce que vous vous considérez comme une personnalité publique ?

Non. Je me considère comme un policier. Tous mes collègues policiers font un boulot incroyable. Si je peux, à travers mes émissions, apporter un capital sympathie vis-à-vis de la police, c’est merveilleux. Je ne suis pas meilleur que mes collègues.

Comment s’est passée la rencontre avec Christophe Dechavanne ?