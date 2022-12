Emmanuel Macron s’est invité dans le vestiaire des Bleus après la défaite en finale de la Coupe du monde: voici ce qu’il a dit (vidéo)

« Les Bleus nous ont fait rêver », a tweeté le président français Emmanuel Macron qui a assisté des tribunes au Qatar à la défaite de la France face à l’Argentine, en finale du Mondial de foot. À la sortie des vestiaires, M. Macron a expliqué avoir partagé sa tristesse avec les joueurs, « surtout comme ça parce qu’on est passé si près du but ».

Dans l’intimité du vestiaire tricolore, le président français a en effet tenu un discours aux Bleus. « Vous avez fait rêver des millions de Français et de Françaises. Et vous avez fait rêver des milliers de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Mais vous êtes une très grande équipe parce qu’aucune autre équipe n’aurait pu remonter à deux reprises et être à deux doigts de la gagner. Vous avez eu le cœur, la faim, l’envie et le talent d’y aller », a-t-il lancé. « Je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Vous avez fait rêver des Français et des Françaises qui en ont besoins. Merci à vous, merci à ceux qui vont peut-être arrêter le maillot. Il y a encore des très jeunes qui vont en faire beaucoup d’autres. Plus que moi comme président, dites-le vous bien. Vous en allez en gagner des autres car vous avez une expérience dingue. Ce soir, ça va être dur. Mais, dès demain, on est repartis à l’assaut. Car, c’est comme ça, qu’on les gagne. Moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France ! »