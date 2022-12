Elon Musk lance un sondage pour savoir s’il doit démissionner de la direction de Twitter: «Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage»

« Devrais-je démissionner en tant que patron de Twitter ? Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage », a tweeté Elon Musk.

Environ cinq heures plus tard et six heures avant la fin du sondage, plus de 11 millions de votes avaient déjà été enregistrés, une majorité se dessinant en faveur d’une démission.