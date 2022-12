«Je pense être le seul actuellement à l’avoir repéré lors de la fin du match»: un détail en tribune n’a pas échappé à un de nos lecteurs lors d’Argentine – France (vidéo)

Rien n’échappe à nos lecteurs. Ce dimanche soir, Rudy nous a interpellés pour signaler qu’il avait remarqué, lors des célébrations en tribune, une supportrice argentine un peu trop enthousiaste : « Je pense être le seul actuellement à l’avoir repéré lors de la fin du match de la finale de la coupe du monde France-Argentine », nous a-t-il signalés, avant d’expliquer avoir vu une fan… seins nus.

Elle fêtait le titre de champion du monde de son pays obtenu suite au dernier tir au but marqué par Gonzalo Montiel au terme d’un match incroyable. Et si son comportement a amusé du monde en tribune et qu’il a attiré le regard des téléspectateurs les plus attentifs, cela n’a évidemment pas plu aux autorités locales.

Selon le DailyMail, la supportrice argentine a en effet été interpellée par des stewards et sortie du stade. Elle risque la prison.