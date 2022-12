Des milliers d’Argentins célèbrent la victoire en Coupe du monde dans les rues de Buenos Aires (vidéos)

Des millions de personnes ont envahi dimanche dès le coup de sifflet final de la Coupe du monde les places et rues du pays, comme les artères de Buenos Aires où une foule immense et compacte chavirait en début de nuit, ivre de bonheur… et soulagée après tant de souffrance dans cette finale face à la France.

Chansons, pétards, tambours et klaxons : des dizaines de milliers de supporters ont convergé vers l’Obélisque, monument emblématique du centre de la capitale et lieu traditionnel des célébrations sportives.

Ils étaient encore plus d’un million en début de nuit, selon plusieurs médias argentins. Le centre-ville, sur un immense carré de 2km de côté, était interdit à la circulation tandis que des feux d’artifice illuminaient le ciel dans une bronca continue. La nuit promettait d’être longue car la fête ne fait que commencer et atteindra son apogée avec le retour des héros à Buenos Aires, prévu lundi en toute fin de journée.