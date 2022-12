Caroline Gennez assure que les tensions avec Frank Vandenbroucke appartiennent au passé: «J’ai hâte de collaborer avec Frank»

Selon cette dernière, ce n’est pas un problème que le président de Vooruit ait à nouveau choisi quelqu’un de la vieille garde comme ministre. Il ne reste plus qu’un an et demi avant les élections et il fallait quelqu’un qui puisse se familiariser rapidement avec le travail à accomplir. « Je pense que cette considération est légitime. J’ai également reçu beaucoup de félicitations et d’encouragements de la part de la jeune garde » socialiste, a poursuivi Caroline Gennez.