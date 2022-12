Voici le carrefour le plus problématique de Belgique (vidéos)

Dans toute la Belgique, la priorité aux carrefours est respectée par les automobilistes. Toute la Belgique ? Non ! Car à Bruxelles, un carrefour résiste encore et toujours aux règles de conduites. L’intersection de la Brabançonnelaan et de la Notelaarstraat est devenue un point noir de Schaerbeek.

À cet endroit a priori sans histoire, les conducteurs semblent oublier leur code de la route. Résultat, cela donne de nombreuses situations dangereuses et chaotiques puisque les automobilistes croient, à tort, pouvoir passer. C’est ce que montre « adn.secour » sur son compte TikTok avec plusieurs vidéos témoignant des faits.