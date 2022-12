Inondations en Wallonie: les communes les plus touchées par les inondations disposeront d’un appui urbanistique

Un marché axé sur la réhabilitation et la reconstruction avait également été lancé afin que les communes concernées puissent bénéficier de services compétents en matière d’hydrologie et d’urbanisme.

Dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, le gouvernement wallon avait initié toute une série d’études afin de mieux comprendre les causes des inondations et d’étudier les diverses solutions pour mieux en gérer les risques.

Sont concernées, entre autres, la réalisation d’un diagnostic relatif aux inondations de juillet 2021, à leurs causes locales, et la proposition de pistes de remédiation ciblées sur les aménagements et infrastructures à l’échelle communale ; la remise d’avis circonstanciés sur des options techniques, urbanistiques et architecturales ou encore l’élaboration de schémas de reconstruction des quartiers inondés.