Stephen se fait livrer des pizzas mais rien ne se passe normalement: «Mon pouce s’est retrouvé dans sa bouche et elle a serré jusqu’à ce qu’il se détache»

La situation problématique a débuté lorsque le plombier est parti à la rencontre de la livreuse Deliveroo pour récupérer sa commande d’une valeur de 57,83£ (environ 66 euros). Malheureusement, ayant laissé son téléphone dans sa maison, Stephen a été incapable de donner le code de vérification à son interlocutrice. « Je vais prendre les pizzas et revenir avec mon téléphone », a-t-il alors lancé.

Problème, la livreuse n’a rien voulu entendre. « Elle est venue vers moi et a commencé à me donner des coups de poing et de pied. C’est alors que mon pouce s’est retrouvé dans sa bouche. Elle a serré jusqu’à ce qu’il se détache », raconte-t-il au Sun.