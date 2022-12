L’incroyable statistique d’Angel Di Maria dans l’ombre de Lionel Messi: il a marqué lors de quatre finales de l’Argentine

Il piaffait d’impatience depuis la phase de groupes. Victime d’une fatigue musculaire, Angel Di Maria avait manqué le 8e de finale contre l’Australie avant d’entrer en fin de match en quart de finale contre les Pays-Bas et d’être préservé en demie contre la Croatie. Mais ce dimanche, le natif de Rosario était bel et bien présent au coup d’envoi. Et comme cela en devient une habitude dans la carrière du gaucher de 34 ans, il a illuminé une nouvelle finale de toute sa classe, provoquant d’abord un penalty et inscrivant ensuite un but.

Avant de céder sa place à la 64e minute à Marcos Acuna, ovationné par les milliers d’aficionados de l’Albiceleste qui avaient pris d’assaut le Lusail Stadium de Doha. Des supporters argentins qui savent tout ce qu’ils doivent à leur élégant gaucher qui a également joué un rôle prépondérant lors des précédents sacres de leur pays.

Lire aussi Coupe du monde: l’incroyable émotion d’Angel Di Maria, auteur du but du break pour l’Argentine

L’unique but face au Brésil au Maracana de Rio

Car « El Fideo » est l’homme des grands moments de l’Argentine depuis plus de quatorze ans désormais. En 2008, il avait marqué de son empreinte la finale des Jeux olympiques de Pékin, inscrivant à la 58e minute l’unique but de la rencontre face au Nigeria. Un match lors duquel il évoluait -déjà- aux côtés de Lionel Messi. Mais également de joueurs du calibre de Javier Mascherano, Juan Roman Riquelme ou encore Sergio Agüero. Treize ans plus tard, le 11 juillet 2021, il offrait la Copa America à sa nation en marquant, à la 22e minute, le seul goal de la finale face au rival brésilien, plongeant dans le silence et le désarroi le Maracana de Rio de Janeiro.

Moins d’un an plus tard, le 1er juin 2022, il jouait à nouveau un rôle en vue lors de la victoire de l’Argentine durant la « Finalissima », cette rencontre mettant aux prises les champions d’Europe et d’Amérique du Sud. Le joueur de la Juventus inscrivant à cette occasion le deuxième des trois goals de son équipe face à l’Italie (3-0).

Souvent dans l’ombre de la Pulga, Angel Di Maria, lui aussi, écrit l’histoire de l’Albiceleste.