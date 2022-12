Des bornes électriques Tesla installées sur le parking du Cora Rocourt

Depuis ce vendredi, 16 bornes de rechargement pour véhicules électriques sont donc à la disposition des conducteurs qui viennent se stationner sur le parking de l’hypermarché. « En 2014 déjà, Cora Rocourt faisait figure de pionnier en installant trois bornes de rechargement pour voitures électriques sur son parking » indique la responsable communication de l’enseigne. « Aujourd’hui, Cora upgrade dans ce domaine avec 16 nouvelles bornes Tesla. Une installation d’une telle envergure est unique à Liège et ce, jusqu’aux frontières allemandes et hollandaises. Les super-chargeurs Tesla combleront non seulement les conducteurs de la marque TESLA, mais également ceux de tous les autres véhicules électriques. »

Une démarche positive pour Cora

Cette nouveauté sur le site de Cora Rocourt s’ajoute aux démarches positives et écologiques initiées par l’enseigne afin de réduire les déchets, de lutter contre le gaspillage alimentaire et de favoriser l’économie circulaire. « Ces défis vertueux font l’objet de nombreuses actions que CORA Rocourt a mis en place ces dernières années telles que : l’installation de 2.500 panneaux solaires, la rénovation cette année de l’ensemble des rayons frais pour réduire fortement la consommation en électricité des frigos et la redistribution de produits invendus à des associations locales. De cette manière, l’enseigne évite le gaspillage et la surcharge de déchets de produits périssables. »