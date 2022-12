La Wallonie interdit les colliers électriques pour chiens et des aquariums pour poissons

La mesure avait été proposée par la ministre du Bien-être animal Céline Tellier. Dans son collimateur : les colliers étrangleurs ou électriques pour les chiens, ainsi que certains aquariums pour les poissons. de videos Ces dispositifs, sont souvent dotés de plusieurs modes : stimulations, sons ou vibrations. Ils sont utilisés dans le dressage des chiens, pour les empêcher de sortie d’un espace déterminé, ou pour les rappeler à un endroit. La Wallonie a pointé les colliers électriques, les colliers étrangleurs et les colliers à pointe. Des rapports sur lesquels le gouvernement s’est basé, font état de souffrance et de douleur pour les animaux, ainsi que de lésions évitables. Une concertation a été menée auprès des vétérinaires et du secteur de la protection animale.

Le bien-être des poissons a aussi été pris en compte puisque la Wallonie interdit aussi les aquariums sphériques et les aquariums de moins de 10 litres.

La Wallonie a prévu des dérogations pour les chiens de la Police fédérale et locale, de la Défense et des Douanes, et de la Sécurité civile. Le collier étrangleur restera autorisé pour les particuliers disposant d’une attestation vétérinaire.

Une phase de transition d’un an est prévue pour l’usage des colliers étrangleurs et des colliers électriques dans les clubs canins et pour les maîtres-chiens, et pour les colliers couplés avec une clôture enterrée.