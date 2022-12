Des collaborateurs d’Idelux participent à l’aventure Viva for Life (Bertrix)

Pour la première année, le Cube de Viva for Life prend ses quartiers en province de Luxembourg, plus précisément à Bertrix. Dans ce cadre, des collaborateurs des Intercommunales se mobilisent pour l'enfance défavorisée. IDELUX soutient cet engagement solidaire en phase avec la valeur « engagement » qu’elle porte.

Concrètement, plus d’une dizaine d’employés se sont fixé un objectif de taille : courir du siège social d'IDELUX à Arlon et rejoindre le Cube à Bertrix en passant par le site de traitement des déchets à Habay, le parc d'activités de Léglise et le recyparc de Neufchâteau. Ainsi, ce 20 décembre à 8h00, ils prendront le départ pour parcourir ces 60 km ; d'autres en feront 15 km. Leur arrivée à Bertrix est prévue entre 15h et 16h.