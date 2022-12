Le troisième but de la France contre l’Argentine aurait-il dû lui aussi être annulé? La vidéo qui sème de doute!

Et si le troisième but français, pour égaliser à 3-3 en prolongation de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, avait lui aussi dû être annulé ? Alors que les images du troisième but argentin créent la polémique en raison des remplaçants qui étaient montés sur le terrain avant que le tir de Messi ne franchisse la ligne, une vidéo vient à son tour semer le doute quant à la validité de l’égalisation des Bleus quelques minutes plus tard.

Sur le corner botté par Kingsley Coman à la base de l’action amenant le penalty français, Dayot Upamecano a remis le ballon vers Kylian Mbappé qui a ensuite tiré sur le bras de Gonzalo Montiel. Mais, sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il est difficile de dire si le défenseur du Bayern Munich a touché ou non le ballon de la main pour le remettre en retrait vers Mbappé. Si c’est le cas, le penalty, et donc le troisième but français, n’auraient pas dû avoir lieu. On vous laisse vous faire votre avis…