Le distributeur à pizzas «Tradi Pizza» retiré du zoning industriel de Mouscron: «Si on ne le fait pas, on risque 5.000 euros d’amende»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que de nombreux ouvriers et employés des usines et sociétés du zoning de Mouscron se régalaient, chaque midi, avec une pizza sortie tout droit de la machine Tradi Pizza, installée en mai dernier sur le parking de la société T.A.B., ils ont été surpris de voir qu’elle avait disparu depuis quelques jours. Cette pizzeria robotisée n’a pas été volée, mais les patrons de la société, qui ont trois autres machines à Tournai et Estaimpuis, ont été contraints et forcés de l’enlever.