Insécurité dans le quartier Nord de Bruxelles: la zone de police et le parquet intensifient leur collaboration

Depuis plusieurs mois, le quartier Nord de Bruxelles est plongé dans un contexte particulier... Cette zone de police a connu une hausse de la criminalité enregistrée et des faits de violence, entre personnes, mais aussi envers le personnel des organismes publics et les policiers. Lire aussi Thomas, 29 ans, tué pendant l’attaque à Bruxelles, laisse un vide énorme: «C’était quelqu’un de très jovial, une crème», «RIP mon collègue, mon frère d’arme, mon ami» Lire aussi Un gamin de 11 ans interpellé avec un couteau dans le quartier Nord, aucun blessé mais des policiers se mettent en maladie en réaction « Cette initiative constitue une étape importante dans l’amélioration de la visibilité de l’action de l’autorité publique. Il s'agit d'une condition préalable essentielle pour rendre possible et soutenir davantage le travail précieux de nombreux acteurs et organisations sur le terrain, afin que ce travail puisse se dérouler en toute sécurité », dit Olivier Slosse, chef de corps de la zone de police Bruxelles Nord.

Une collaboration étroite Étant donné le large spectre de problématiques présentes dans le secteur, – telles que les personnes en errance ayant différents statuts de séjour, les personnes souffrant de dépendances et de problèmes de santé mentale, les bâtiments squattés, la grande disponibilité de substances psychotropes, … – des approches sur mesures sont nécessaires. La collaboration entre la zone de police Bruxelles Nord et le parquet de Bruxelles vise la partie répressive d’une nécessaire approche globale. Il est toutefois important de souligner que pour des publics très précarisés, l’arrestation par la police constitue parfois une amélioration temporaire de leur situation et devient donc un objectif en soi. Sans approche socio-préventive de ces publics, l’action pénale risque d’être décrédibilisée. Il convient donc à tout niveau de responsabilité à assurer que les acteurs de terrain disposent des moyens nécessaires pour la réalisation de leurs missions.

Les communes de Saint-Josse-Ten-Noode et de Schaerbeek ainsi que la zone de police renforcent également l’approche de police administrative, dans l’objectif de réduire l’impact de certaines activités dans le secteur, surtout en période nocturne. Sont spécifiquement visées les activités commerciales qui impactent l’ordre public dans le quartier. Pour ce qui concerne les squats, un suivi en parallèle sera mis en place puisque les bâtiments squattés exercent une influence considérable sur le sentiment de sécurité des habitants.

Notons finalement que la plateforme de concertation Nord, lancée en septembre 2022 entamera pleinement son travail dans les mois qui suivent ce qui alimentera l’image du quartier et permettra de cibler davantage les activités des acteurs de terrain. Les priorités du parquet Le parquet de Bruxelles confirme à nouveau la priorité donnée aux violences contre la police, le trafic de stupéfiants et les faits commis à l’aide de violence. Ses moyens sont limités, mais orientés vers les domaines et les quartiers où c’est le plus nécessaire, et ce, en concertation avec les services de police. Pour peaufiner encore plus l’approche des phénomènes auxquels le quartier Nord est confronté, des magistrats de référence assureront une coordination encore plus approfondie.