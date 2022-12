Limbourg veut détruire le quartier du Vieux Moulin, mais Logivesdre n’est pas au courant !

Pour l’instant, et ce depuis les inondations, on se sent un peu comme une voyante myope. Le futur de la région verviétoise et des communes sinistrées est encore flou. Pourtant à quelques endroits il devient de plus en plus net. C’est le cas à Limbourg où la commune a des certitudes qui ne s’écrivent plus en pointillé.

La commune en est certaine, le fameux quartier du Vieux Moulin sera détruit. Le site, constitué de logements sociaux, n’a pas un grand avenir au vu de sa position par rapport à l’eau. Il y a un double problème. D’une part la cité est située juste en bord de Vesdre, mais en plus la rivière prend un virage presque à 180 degrés. Une fois que l’eau est déchaînée, elle sort fatalement tout droit vers la cité. En plus, le Ruyff, un petit ruisseau qui vient de Welkenraedt se jette dans le méandre.