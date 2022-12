L’horreur alors que la grand-mère vient récupérer ses petits-enfants: le corps sans vie du garçon de 6 ans retrouvé en décomposition, sa sœur grièvement blessée

L’horreur totale. Cela se passe dans la ville de Moro, dans l’Arkansas. Vendredi dernier, la grand-mère s’était rendue au domicile de sa fille pour récupérer ses petits-enfants de 5 et 7 ans. Cela faisait plus d’un an que celle-ci se battait pour obtenir leur garde, comme le rapportent les médias locaux. Ce jour-là, elle avait enfin obtenu l’autorisation d’emmener les enfants. Elle n’a pu repartir qu’avec la fillette de 7 ans.

L’état de cette dernière était très inquiétant : ses cheveux avaient été coupés, elle souffrait clairement de malnutrition, son corps présentait des brûlures et plusieurs de ses côtes étaient cassées. La grand-mère l’a donc immédiatement emmenée à l’hôpital tout en contactant la police. Car si elle avait pu sauver sa petite-fille, elle était sans nouvelle du garçon de 5 ans qui était censé être « avec un copain ».

Finalement, c’est sous le sol de la maison que les agents ont retrouvé le petit garçon. Une horrible découverte qui ne s’est pas arrêtée là. Selon les premiers éléments, l’enfant était probablement décédée depuis trois mois. « Sur la base des premières découvertes, le garçon serait décédé des suites de blessures qu’il aurait subies chez lui il y a trois mois », a déclaré le département de la Sécurité publique de l’Arkansas dans un communiqué de presse.

Une autopsie doit désormais faire toute la lumière sur les causes exactes du décès.

La maman des enfants, Ashley (28 ans) et son petit ami Nathan (33 ans) ont été arrêtés pour meurtre et mise en danger d’un mineur.