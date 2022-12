«La prochaine Coupe du monde sera à nous et l’Argentine, on vous pétera»: la réaction touchante d’un jeune supporter français de 9 ans, en larmes (vidéo)

La finale de la Coupe du monde 2022, remportée ce dimanche au bout du suspense par l’Argentine contre la France a fait vivre beaucoup d’émotions à tous les fans de football. Et si les images de joies des fans argentins ont fait le tour du monde, l’heure était à la déception côté français, à l’image d’Adrian, un jeune supporter de 9 ans, qui s’est exprimé au micro de RMC Sport : « On aurait pu gagner la 3e étoile sur le maillot. On aurait pu la gagner, la Coupe du monde », a-t-il déclaré, en larmes. « La prochaine Coupe du monde, elle sera à nous ! Et l’Argentine, on vous pétera la…, donc à dans quatre ans ».

