L’Union Saint-Gilloise condamnée à une fermeture avec sursis de sa tribune Est pour usage de matériel pyrotechnique

L’Union a été condamnée par le parquet de l’Union belge pour l’utilisation de matériel pyrotechnique « lors de chacun de nos matches précédents : Cappellen, Westerlo et le Standard », précise le club saint-gillois qui ajoute que le montant total des amendes reçues à ces occasions s’élève à 8.000 euros. « Nous avons également été condamnés à une fermeture (partielle) avec sursis de la tribune Est (NDLR : la tribune debout). »

Le club bruxellois exhorte ses fans à ne plus apporter de matériel pyrotechnique au stade Marien. « Ceux qui en apporteront malgré tout risquent une amende et une interdiction de stade. Pour information, l’Union a déjà payé plus de 50.000 euros d’amendes cette année pour l’utilisation de matériel pyrotechnique… »

À voir si le message sera bien passé, alors que l’Union s’apprête à recevoir Ostende à deux reprises : ce mardi en Coupe de Belgique et le lundi 26 décembre en championnat.