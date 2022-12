Des subsides en plus pour les piscines de Verviers et Spa

Pour Verviers , ça représente un montant d’un peu plus de 100.000 €, 103.664,31 € exactement. Ce qui va porter le montant total de subsides à 1,9 million d’euros.

Dans le cadre du Plan piscines lancé en 2015 par la Région wallonne, plusieurs projets ont été modifiés ce qui a généré une remise en disponibilité d’un montant de près de 6 millions d’euros. Le Gouvernement a décidé de réaffecter intégralement ces fonds aux dossiers maintenus qui vont donc recevoir des subsides complémentaires. Une bonne nouvelle assurément pour les communes concernées, dont deux verviétoises à savoir Verviers et Spa.

Pour rappel il s’agit de rénover la piscine de la rue Xhavée : nouveaux châssis, rénovation de la terrasse, pose d’un crépi isolant sur la façade, renforcement des bétons des bassins, amélioration de l’acoustique… Mais les modifications les plus importantes, ce seront la création d’une nouvelle cafétéria avec vue plongeante sur les bassins et la construction d’une salle polyvalente dans les anciens vestiaires dames, à côté de nouveaux vestiaires.

Lire aussi Le ticket de la piscine de Verviers va augmenter suite à la crise énergétique… quand elle rouvrira

Au départ le budget total était estimé à 7,8 millions d’euros, mais on estime qu’il faudra 3 millions de plus vu la hausse des matériaux. La piscine devrait rouvrir durant l’été 2023, mais les travaux de la cafétéria se poursuivront plus tard.

Du côté de Spa, la nouvelle est encore meilleure puisque ce sont près de 200.000 €, 197.523,24 € pour être précis, qui viendront se rajouter aux subsides wallons pour la nouvelle piscine. Au total, la Wallonie donnera donc près de 3,645 millions d’euros aux Spadois pour construire une nouvelle extension en plus de la rénovation du bâtiment existant.

Le ministre s’était déplacé à Spa pour le début du chantier de la piscine. - C.B.

Il y aura plusieurs bassins. Un pour les sportifs avec cinq couloirs de nage, une pataugeoire pour les plus jeunes, un bassin d’apprentissage pour les enfants et un tout nouveau toboggan. Ces travaux permettront aussi de réduire la quantité de chlore utilisée.