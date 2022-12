Pas de récession mais une très forte incertitude: voici les prévisions de la BNB pour l’économie belge en 2023

Points positifs pour les particuliers : le pouvoir d’achat des ménages va augmenter en 2023 – malgré des prix de l’énergie et de l’alimentation qui continueront à progresser – et le marché de l’emploi maintiendra sa bonne tenue, les employeurs craignant de futures difficultés à recruter.

Pour les entreprises en revanche, le tableau brossé par la Banque nationale est nettement plus sombre. Les hausses de coûts en personnel (+8,5 % dans le secteur privé) et en énergie pèsent sur la rentabilité. La perte de part de marché atteindrait ainsi -2,4 % en 2023, soit trois fois plus qu’en temps normal.