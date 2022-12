Un lundi soir compliqué sur les routes du Brabant wallon: de nombreuses interventions en raison du verglas

Dans la zone de police Orne-Thyle, une personne a percuté un rond-point de l’avenue des Combattants, à Court-Saint-Étienne. La aussi, le verglas est partiellement en cause.

Les policiers de Braine-l’Alleud ont constaté neuf accidents de la route générés par des voiries verglacées, dimanche soir entre 19h30 et 21h30. Ce sont des voitures qui ont percuté un poteau, un muret, un giratoire ou d’autre véhicules. Personne n’a cependant été blessé.

Dans la zone de Wavre, malgré des conditions météorologiques similaires, rien de particulier n’a été signalé. « Nous avons aidé une conductrice qui paniquait et n’osait plus rouler à cause de la patinoire. Pour le reste, nous avons été épargnés », confie un porte-parole de la zone wavrienne à l’agence Belga.