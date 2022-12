Bruxelles: la Banque européenne d’investissement soutient la modernisation des transports publics durables

Les voyageurs et les navetteurs dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent s’attendre à d’importantes améliorations dans les transports publics locaux. La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Région de Bruxelles-Capitale ont signé un accord de prêt de 475 millions d’euros, le plus important prêt de la BEI à Bruxelles, à l’appui de la modernisation de la flotte de transport urbain de la Région et de la durabilité des solutions de mobilité. Le concours de la BEI permettra de financer l’acquisition de 94 autobus électriques, 90 tramways et 43 rames de métro, ainsi que le renouvellement de 63 kilomètres de voies uniques des réseaux existants de tramway et de métro.

Bruxelles subit depuis longtemps des pertes économiques dues aux embouteillages, ainsi que les répercussions sanitaires de la pollution atmosphérique qui en découle. Les autorités régionales mettent en œuvre un plan de mobilité régional, appelé Good Move, dans le but de changer la donne, et l'augmentation de l'offre de transports publics est l’une des pierres angulaires de ce plan. Une fois mis en œuvre, le nouveau matériel roulant et les infrastructures modernisées contribueront à améliorer la fiabilité et la régularité des services de transport public et favoriseront ainsi un accroissement de la fréquence et de la capacité, afin de les rendre encore plus attrayants que les voitures particulières.