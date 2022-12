Crise énergétique: les ministres de l’énergie de l’Union européenne se retrouvent autour du mécanisme de correction de marché

Les 27 ont pour mission de parvenir à un compromis recueillant l’unanimité, mais si ce n’est pas possible et qu’une proposition est mise au vote, l’Allemagne risque bien de se voir écartée par une majorité d’États membres. « J’espère un accord unanime, mais mon but aujourd’hui est de casser la minorité de blocage, et la majorité qualifiée est une des options », a indiqué le ministre tchèque Jozef Sikela, qui préside les débats, avant la réunion.

Des désaccords subsistent

Les 27 se sont accordés la semaine dernière sur l’architecture du mécanisme, mais restent divisés sur les modalités qui doivent le déclencher et déterminer le montant du plafond en tant que tel. Aux extrêmes se situent d’une part l’Allemagne, qui veut un seuil très élevé qui devrait agir comme signal d’apaisement et de détermination envers les marchés (avec peu de probabilités que le plafond soit réellement activé un jour), et d’autre part l’Espagne, qui souhaite un seuil beaucoup plus bas, plus interventionniste, qui aurait rapidement un effet de blocage des prix.