Roomba Combo j7+, test et avis: et si on laissait les robots aspirer et laver?

Si cela n’est pas une révolution dans le secteur, il l’est pour une marque qui s’était toujours refusée à un tel système. Comme on dit, « il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ». Surtout, iRobot s’est penché sur la problématique que présentaient de tels appareils deux-en-un. « Jusqu’à aujourd’hui, de nombreux robots aspirateur et laveur 2-en-1 proposaient une expérience utilisateur limitée, soit parce qu’ils nécessitaient des tâches de nettoyage distinctes et longues, soit parce qu’ils créaient davantage de dégâts en ne relevant pas la lingette de nettoyage suffisamment haut pour éviter les moquettes et les tapis », expliquait Keith Hartsfield, Chief Product Officer chez iRobot. La solution miracle ? Un bras rétractable pour la lingette humide servant à nettoyer.

Déjà convaincus par les fonctionnalités innovantes de son Roomba j7+, nous avons eu l’occasion le dernier né de la marque iRobot. Un appareil qui va encore plus loin dans ses avancées technologiques. Car avec le Roomba Combo j7+, le constructeur de robots domestiques grand public propose un deux-en-un : aspiration et nettoyage.

Parlons design pour commencer. Que ce soit le robot en lui-même ou la Clean Base (la station de charge permettant également l’auto-vidage), la proposition d’iRobot se veut à la fois sobre et premium. La sensation de solidité est présente grâce aux matériaux et à la taille des produits, volumineux sans être imposants. On ne retrouve pas cette sensation de gadget de piètre facture, le Roomba Combo j7+ est un produit haut de gamme et cela se ressent.

Mention particulière à la Clean Base qui, même si elle fait sa taille, ne bouge pas lorsque le robot y revient pour se décharger ses poussières et recharger ses batteries. Comparée à d’autres concurrents, on a un sentiment de qualité rarement retrouvé.

Si on le trouve, personnellement assez harmonieux dans sa forme noire et métal, cela pourrait ne pas être l’avis de tous. On peut donc noter un petit bémol à ce niveau-là, la possibilité de choisir une couleur alternative n’étant pas permise.

App’staltation

Avant de pouvoir lancer son Roomba Combo j7+ faire le ménage à notre place, il faut passer l’application compagnon d’iRobot. Sur ce point, on ne peut que se répéter puisque l’application n’a pas évolué, ou légèrement, depuis notre dernier test. Et c’est tant mieux ! Car celle-ci se suffit à elle-même : intuitive pour configurer le robot avant sa première utilisation, complète pour définir les tâches à effectuer.

Programmation, routine… Il est possible de réaliser différentes opérations en fonction de nos désirs (on peut sélectionner une pièce spécifique, un ou deux passages pour l’aspiration). Qui plus est, par la fonctionnalité nettoyage amenée par le Roomba Combo j7+, on peut choisir la quantité d’eau utilisée et le mode (aspirer seule ou les deux). La personnalisation totale et facile, l’expérience utilisateur est, sur ce point, assez intéressante. Et elle pourra se compléter avec les assistants vocaux pour lancer une tâche.

Cartographie

Pour pouvoir utiliser pleinement le robot-aspirateur et l’application, il faudra obtenir la cartographie des pièces dans lesquelles il pourra se déplacer. Pour ce faire, l’app’ propose de réaliser une cartographie sans nettoyage pour que celle-ci soit plus précise. Ensuite, au fur et à mesure de ses passages, le robot complétera cette carte grâce à son intelligence artificielle. Après chaque tâche effectuée, il est notamment demandé d’analyser les obstacles détectés pour aider le Roomba Combo j7+ lors de ses futurs passages.

L’intelligence artificielle de l’appareil est, à ce niveau, l’une des meilleures, selon nous. Nous avons pu le constater sur des obstacles temporaires qui avaient été placés dans les zones de nettoyage de l’appareil (câble de smartphone, appareil, boîte en carton…). Selon les dires de la marque, le robot peut également éviter les déjections animales (et ainsi éviter de les répandre). N’ayant pas d’animaux, nous n’avons pas pu tester cette fonctionnalité…

Une fois la carte obtenue, on peut la compléter avec des données importantes : le nom des pièces (ce qui vous permettra de personnaliser les tâches), les zones à exclure pour le nettoyage, les obstacles… Au fil des utilisations, on parvient à une cartographie totale.

Avis

Au terme d’un long mois de test, nous n’avons trouvé que des qualités à ce Roomba Combo j7+. Ce qu’il doit faire, il le fait correctement puisque l’aspiration est précise et le nettoyage est satisfaisant. On a réellement pu se décharger de cette tâche ménagère sans inquiétude car le résultat était au rendez-vous. Cela n’empêche pas de devoir passer dans certains coins de temps à autre mais la possibilité de lancer un nettoyage à distance offre une liberté incroyable puisque même le bac d’aspiration se décharge seule (attention tout de même au bruit d’aspiration de la Clean Base qui n’est pas des plus discrets).

Dans le rayon des robots-aspirateurs, iRobot se positionne comme l’une des meilleures marques (si pas la meilleure ?). La sortie de ce Roomba Combo j7+ ne vient que le conforter puisque la marque semble avoir pris le temps de maîtriser une technologie qu’elle ne voulait pas bâcler.

Si le prix (999 euros*) peut sembler élevé, les technologies que l’appareil embarque peuvent le justifier. Car finalement, comme tout produit premium, le Roomba Combo j7+ doit se montrer haut de gamme sur tous les points.