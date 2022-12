Pourquoi François De Brigode, présentateur emblématique du 19h30 sur la RTBF, est à la tête du 13h?

Mais pourquoi François De Brigode se retrouve-t-il subitement à la tête du 13h ? Et bien tout simplement parce qu’Ophélie Fontana est actuellement dans le cube de Viva for Life à Bertrix.

Avec Sara de Paduwa et Marco Leulier, Ophélie Fontana s’est une nouvelle fois enfermée dans le cube, au profit de l’association Viva for Life, qui vient directement soutenir les jeunes enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Wallonie et à Bruxelles.