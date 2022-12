Calendrier: les matches remis de D3 et P1 reprogrammés, l’Olympic de Charleroi et le Sporting B dans l’attente en N1 (accès gratuit)

Trois jours après avoir appris la remise générale en provinciales et en D2 et D3 ACFF, les clubs carolos ont déjà vu leur rencontre être reprogrammée au calendrier.

En D3 ACFF, Monceau et Gosselies se déplaceront à Braine et Tertre-Hautrage le dimanche 8 janvier prochain, à 14h30 et 15h00.

En P1, voici les rencontres des clubs carolos reprogrammées au dimanche 5 février (15h00) :

Gilly – Molenbaix

Courcelles - Soignies

PAC Buzet – Mons B

Hornu - Ransart

Le Roeulx – Solre

Flénu - Montignies.

Notons par ailleurs qu’en Nationale 1, les rencontres remises de l’Olympic et du Sporting B n’ont pas encore été reprogrammées mais devraient probablement l’être prochainement, le plus plausible étant un jour de semaine à partir de la deuxième semaine de janvier.