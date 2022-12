Il se fait agresser et asperger d’essence par deux individus qui rôdaient autour de sa voiture à Grâce-Hollogne

Les suspects ont donné plusieurs coups à la victime avant de prendre la direction de la place du Pérou. Quelques minutes plus tard, les deux hommes sont revenus sur place, ont déversé de l’essence sur le véhicule et la victime avant de bouter le feu à la voiture. Par chance, le propriétaire de la voiture n’a rien, par contre le véhicule a été totalement détruit.

Après avoir mis le feu à la voiture, les deux suspects ont pris une nouvelle fois la fuite en direction de la place du Pérou. L’un des deux suspects, un homme originaire de Grâce-Hollogne et âgé de 26 ans, a finalement été identifié et interpellé par la police. Le deuxième suspect est quant à lui toujours en fuite.

Le suspect a été privé de liberté et déféré lundi au parquet de liège. Le dossier a été placé à l’instruction pour tentative de meurtre et incendie volontaire et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre.