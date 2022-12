Un samedi après-midi qui se termine dans le chaos dans un marché de Noël en Belgique: «C’est une vraie honte»

Els, une Genkoise venue expressément pour l’occasion avec sa famille, en faisait partie. « À l’entrée, il y avait déjà pas mal d’embouteillages, mais nous sommes tout de même arrivés à la barrière dans un délai raisonnable », explique-t-elle au Nieuwsblad . « Là, la lumière est devenue verte et le mot « libre » est apparu. Nous avons réalisé que nous devrions chercher un peu pour en trouver une… mais il n’y en avait aucune ! »

La surprise est mauvaise pour la famille. D’autant qu’elle n’est pas la seule dans le cas. Ce sont des dizaines de voitures qui étaient bloquées dans le parking. « Notre désir d’aller au marché de Noël avait disparu depuis longtemps. On voulait simplement sortir », ajoute-t-elle. Et c’est là que l’histoire a pris une tournure encore plus énervante.