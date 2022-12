Philippe découvre qu’il ne lui reste que 13 euros sur son livret d’épargne à Monceau: «On avait un arrangement financier», dit Leïla qui a ponctionné 70.000 euros en 4 mois…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On est en 2020 lorsque Leïla fait la connaissance de Philippe. L’homme est propriétaire de plusieurs immeubles et d’un livret d’épargne plutôt bien garni. Mais sa maison est délabrée et il n’est pas vraiment apte à s’occuper de lui : « Je l’ai hébergé. C’est vrai qu’il m’a confié ses cartes bancaires et ses codes. Mais il venait avec moi à la banque quand il fallait retirer de l’argent. Et nous avions un arrangement financier car nous entretenions des relations sexuelles ».

L’avocat de la défense n’est pas du tout d’accord avec ça...